Милана Стар рассказала о «коричневом» сюрпризе от питомца в День смеха

29 мая 2025, 19:12

Милана Стар призналась, что кошка испражнилась на ее кровать в День смеха

оригинал Милана Стар (Фото: Инстаграм* @milana__star)

Певица Милана Стар рассказала о неприятном сюрпризе от питомца, который он «преподнес» ей в День смеха.





Дома у 15-летней исполнительницы хита «Малявка» живут три собаки и кошка Шерил. Оказалось, что жизнь Миланы с домашними любимцами не обходится без сюрпризов. Однажды утро дочери Виталия Гогунского началось с необычного «подношения».





«На 1 апреля мне на подушку подложили коричневый сюрприз. Я просыпаюсь, а перед глазами моя кошечка и ее шедевр», — откровенничала Стар в беседе с Super.