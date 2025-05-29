Милана Стар рассказала о «коричневом» сюрпризе от питомца в День смеха
Милана Стар призналась, что кошка испражнилась на ее кровать в День смеха
Певица Милана Стар рассказала о неприятном сюрпризе от питомца, который он «преподнес» ей в День смеха.
Дома у 15-летней исполнительницы хита «Малявка» живут три собаки и кошка Шерил. Оказалось, что жизнь Миланы с домашними любимцами не обходится без сюрпризов. Однажды утро дочери Виталия Гогунского началось с необычного «подношения».
«На 1 апреля мне на подушку подложили коричневый сюрприз. Я просыпаюсь, а перед глазами моя кошечка и ее шедевр», — откровенничала Стар в беседе с Super.
Ранее Милана Стар высмеяла своего отца после его слов о женщинах. Еще до объяснений звездного отца дерзко и кратко отреагировала на высказывания Гогунского одной из фирменных фраз его же персонажа из известного сериала: «Это потеря потерь».
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