Сергей Шнуров не сдержал обещание и матерился на концерте в Новосибирске

29 мая 2025, 19:10

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Сергей Шнуров, пообещавший не материться на концерте в Новосибирске, более 18 раз произнёс нецензурные слова только в начале шоу. Об этом сообщает журналист местного портала VN.ru, который побывал на выступлении артиста.