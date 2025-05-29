Сергей Шнуров не сдержал обещание и матерился на концерте в Новосибирске
Певец Сергей Шнуров, пообещавший не материться на концерте в Новосибирске, более 18 раз произнёс нецензурные слова только в начале шоу. Об этом сообщает журналист местного портала VN.ru, который побывал на выступлении артиста.
Напомним, что концерты группы «Ленинград» проходят в сибирском городе с 29 по 31 мая. Незадолго до выступлений местные активисты выступили с требованием отменить шоу, поскольку на них присутствует много ненормативной лексики, которой полны композиции Шнурова, а также пропагандируются алкоголь и курение. В результате, Сергей лично пообещал мэрии города воздерживаться от мата во время публичных выступлений. Однако уже на первом концерте не сдержал свои слова.
К слову, ругался Шнуров исключительно в рамках исполнения песен, а не в вречевых обращениях к публике. Перед началом концерта певец поинтересовался у зрителей, хотели бы они услышать все композиции в оригинальной версии без цензуры, на что получил положительный ответ.
До этого в департаменте информационной политики Новосибирской области отметили, что в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка паспортов, поскольку у концертов стоит возрастное ограничение 18+.
Шнуров, комментируя нападки активистов, отмечал, что его концерты посещают взрослые люди, которые приходят по собственной воле и за собственные средства.
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