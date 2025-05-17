Дениса Клявера шокировало заявление его наследников: «Ни один не хочет заниматься»

Денис Клявер (Фото: Инстаграм*@denisklyaver)
Певец Денис Клявер удивлен решением своих детей. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале «Уютный SYNERGETIC».
Клявер воспитывает троих детей, которые не захотели идти по стопам папы и работать артистами. Но каждый из них все-таки связал свою жизнь с творчеством.
Старший сын певца Тимофей в этом году выпускается из театрального училища в Санкт-Петербурге, а дочь Эмилия от Евы Польны обожает рисовать и собирается связать свою жизнь с компьютерной графикой. 12-летнему сын Клявера Даниэль планирует заниматься музыкой.
Денис уточнил, что сам он появился на свет в творческой семье: его отец Илья Олейников, а мама Ирина всегда любила петь. Со слов Клявера, он рос в атмосфере творчества.
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Старший сын певца Тимофей в этом году выпускается из театрального училища в Санкт-Петербурге, а дочь Эмилия от Евы Польны обожает рисовать и собирается связать свою жизнь с компьютерной графикой. 12-летнему сын Клявера Даниэль планирует заниматься музыкой.
«У меня трое детей. Парадоксально, что все с замечательным музыкальным слухом, но ни один не хочет заниматься этой профессией. То есть вообще принципиально. Когда я был маленький, у папы была актерская сфера, а меня тянуло в музыку. Для меня актеры были круты, но музыканты были небожители. Музыка меня тянула», — откровенничал артист.
Денис уточнил, что сам он появился на свет в творческой семье: его отец Илья Олейников, а мама Ирина всегда любила петь. Со слов Клявера, он рос в атмосфере творчества.
«К нам домой приходили потрясающие артисты, папины друзья, коллеги, актеры, музыканты. Ты находишься в невероятной обстановке, и это в тебе потихонечку органично оседает. Когда мне говорят про какой-то талант, гениальность, я отвечаю «спасибо», но гениален тот человек, который приехал откуда-то издалека», — добавил певец.
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Ольга Енгалычева