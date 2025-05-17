Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс раскрыл, по какой причине его забрала полиция с вокзала

Олег Шепс (Фото: Инстаграм*@ shepsolegofficial)
Медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.
Однажды медиума задержали сотрудники правоохранительных органов. Это случилось на московском вокзале, куда Шепс прибыл на поезде.
Победитель «Битвы» послушался полицейских.
Выяснилось, что аферисты общались с клиентами по видеосвязи, подражая голосу и манерам Олега. Мошенники получили больше 300 миллионов рублей.
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«Меня с поезда забирает полиция. Уголовный розыск, нужно проехать, дать показания», — откровенничал Олег.
Победитель «Битвы» послушался полицейских.
«Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: «Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами», — признался Шепс.
Выяснилось, что аферисты общались с клиентами по видеосвязи, подражая голосу и манерам Олега. Мошенники получили больше 300 миллионов рублей.
«Не все писали жалобы, обращались в полицию, то есть кто-то был доволен! Прикол в том, что это очень распространено», — добавил медиум в разговоре с Евгенией Медведевой на ее шоу «Бес комментариев».
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Ольга Енгалычева