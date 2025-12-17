Депутат донес на Нагиева за его слова о серости и грязи в фильмах про войну

17 декабря 2025, 12:00

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram*/nagiev.universal))

Депутат Курской области Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить высказывания Дмитрия Нагиева. Его требуют ограничить в госпроектах и рассмотреть вопрос о признании иноагентом.