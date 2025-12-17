Депутат донес на Нагиева за его слова о серости и грязи в фильмах про войну
Депутат Курской области Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить высказывания Дмитрия Нагиева. Его требуют ограничить в госпроектах и рассмотреть вопрос о признании иноагентом.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», поводом для жалобы стали слова Нагиева на премьере фильма «Ёлки-12». Актёр отметил, что популярность картины объясняется усталостью зрителей от «серости» и «грязи» фильмов о войне, а также тем, что серия создаёт иллюзию «мирной счастливой жизни».
По утверждению Гулиева, к нему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которые выразили обеспокоенность высказываниями актёра. Депутат также отметил, что Нагиев часто находится за пределами России и якобы в 2022 году критиковал власти, хотя прямых заявлений о спецоперации актёр не делал.
В доносе Гулиев просит ограничить участие Нагиева в проектах, финансируемых из бюджета, и рассмотреть возможность признания его иностранным агентом. Мнения актёра по этому поводу пока не публиковались.
