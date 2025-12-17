Жена Цекало пришла в Пушкинский музей в мехах, откровениях и без бюстгальтера
Дарина Эрвин появилась на выставке Шагала в спортивном костюме
Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин посетила выставку в Москве. Художница пришла в Пушкинский музей на экспозицию работ Марка Шагала. Соответствующие кадры девушка опубликовала в личном блоге.
Эрвин выбрала для выхода спортивный костюм с меховой отделкой.
«В счастливом месте одета соответственно», — отметила она в подписи к снимкам.При этом Дарина объяснила причину заметного похудения. По словам художницы, она больше года не говорила публично о проблемах со здоровьем. Из-за перегрузок у неё возникли осложнения с шейными позвонками и рукой.
Эрвин перенесла несколько операций и сейчас продолжает курс восстановления. Она добавила, что не привыкла жаловаться, поэтому не комментировала слухи о своей внешности.
Ранее стало известно, что Александр Цекало погасил часть долга по алиментам на детей от сестры Веры Брежневой.