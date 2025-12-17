Киркоров пообещал приютить Ларису Долину после решения Верховного суда
Филипп Киркоров заявил о готовности помочь Ларисе Долиной после утраты ею квартиры в Хамовниках. Артист подчеркнул, что считает певицу близким другом и своим наставником.
Народный артист России сообщил «Абзацу», что двери его дома всегда открыты для друзей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Киркоров отметил, что на протяжении десятилетий поддерживает теплые отношения с Ларисой Долиной и высоко ценит ее вклад в свою профессиональную судьбу.
По словам певца, Долина сыграла важную роль в его становлении и остается для него авторитетом и учителем. Он напомнил, что их дружба продолжается почти 40 лет и не ограничивается только совместной работой на сцене.
