Киркоров пообещал приютить Ларису Долину после решения Верховного суда

17 декабря 2025, 10:23

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Филипп Киркоров заявил о готовности помочь Ларисе Долиной после утраты ею квартиры в Хамовниках. Артист подчеркнул, что считает певицу близким другом и своим наставником.