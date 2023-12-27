Физиономист Воеводин подтвердил искренность извинений Ивлеевой

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Эксперт-физиономист Олег Воеводин определил искренними извинения блогера Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку по положению её головы и выражению лица.
«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Здесь всё реально, искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — отметил в беседе с NEWS.ru Воеводин.
Положение губ блогера, по словам специалиста, говорит о её искренних переживаниях, а широко открытые глаза – об открытой позиции, отсутствии стремления что-либо утаить.
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