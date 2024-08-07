Депутат Драпеко раскрыла истинные цели выступлений Дорна перед россиянами

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что украинский исполнитель Иван Дорн заявил о желании выступить перед россиянами для того, чтобы просто заработать денег.
Парламентарий отметила надежду певца на то, что российская аудитория его знает и помнит.
Она также рекомендовала российским гражданам не посещать концерты артиста за границей.
Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.
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«Конечно, хочется денег. На Украине сейчас вряд ли что заработаешь. Они ищут любые возможности. Поскольку русская аудитория их знает и помнит, наверное, надеется собрать сумму со своих концертов», — отметила в беседе с NEWS.ru Драпеко.
Она также рекомендовала российским гражданам не посещать концерты артиста за границей.
Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.
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Мелисса Тимофеева