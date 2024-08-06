«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию в августе, чтобы обсудить возможность проведения большого сольного концерта до конца текущего года.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.
Он согласился со словами Маши Распутиной о том, что человек такого масштаба и калибра просто не имеет права покидать страну.
Муж артистки Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. По его словам, это выдумка от начала до конца. Юморист задался вопросом, кто придумывает эти слухи.
Напомним, что российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала СВО покинула страну вместе с семьей. Её супруг Максим Галкин* публично осудил СВО. Он финансировал ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.
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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
«Огромный риск после того, что сегодня происходит и после того, что она уехала из страны. Она не со страной в трудную минуту. Как великая женщина великой страны. Страна большая, страна великая, историческая, и она имеет историческую популярность в своей жизни», — сказал Пригожин.
Он согласился со словами Маши Распутиной о том, что человек такого масштаба и калибра просто не имеет права покидать страну.
«Это её страна. Она пела песню «Живи спокойно страна, я у тебя одна». Как страна может жить спокойно, когда она сама отправила себя в изгнание? Вместо того, чтобы что-то говорить», — добавил он.
Муж артистки Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. По его словам, это выдумка от начала до конца. Юморист задался вопросом, кто придумывает эти слухи.
Напомним, что российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала СВО покинула страну вместе с семьей. Её супруг Максим Галкин* публично осудил СВО. Он финансировал ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.
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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Дарья Осипова