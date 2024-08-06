«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию

«Я в тебе нашел абсолютно все», — подписала Ксения Бородина новую фотографию с возлюбленным Николаем Сердюковым. В последнее время она особенно щедра на «любовные кадры», что многие считают странным, потому что после развода с Курбаном Омаровым она скрывала личную жизнь, объясняя это тем, что «счастье любит тишину».