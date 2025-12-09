Депутат Иванов призвал запретить выступать Нурлану Сабурову в России
В Калужской области отменили выступление казахского комика Нурлана Сабурова, что вновь вызвало дискуссии вокруг его провокационного юмора. Некоторые связали срыв мероприятия со старыми шутками артиста о россиянах.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с «Абзацем» заявил, что деятельность Сабурова в России необходимо запретить. По его мнению, когда юмор строится на оскорблениях, пропаганде насилия и унижении женщин, он превращается в идеологическое оружие, влияющее на молодежь. Политик считает, что единичных отмен концертов недостаточно и требуется государственное решение, чтобы подобные форматы не попадали на широкие площадки.
Срыв выступлений Сабурова происходит не впервые: в ноябре концерты отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге, зрителям пообещали вернуть деньги. Судьба дальнейшего тура неизвестна, хотя расписание составлено до конца марта.
