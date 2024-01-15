Депутат Шолохов призвал наказать Волочкову рублём за видео с Джигурдой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что российскую балерину Анастасию Волочкову за её скандальное виде с актёром Никитой Джигурдой можно наказать рублём.
Он пояснил, что наказать артистку можно, байкотировав её выступления.
Ранее организация «Ветераны России» призвала запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы.
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«Все называют Анастасию Волочкову балериной, но я не помню, чтобы она блистала в каком-то театре. На мой взгляд, её профессия — это эпатаж. Что касается отмены шоу, то власти могут запретить выступления в том случае, если был нарушен закон. Но когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, общество может решить бойкотировать подобные мероприятия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.
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Мелисса Тимофеева