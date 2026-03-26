«Она суперзвезда»: Филипп Киркоров восхитился Zivert и её талантом
Филипп Киркоров публично восхитился творчеством Zivert, отметив её уникальность и высокий уровень как артистки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Киркорова, определение «поп-принцесса» для неё слишком скромное — он считает её настоящей суперзвездой с безупречным вкусом, яркой индивидуальностью и собственным музыкальным стилем. Артист подчеркнул, что Zivert выгодно отличается от коллег и способна конкурировать с мировыми исполнителями.
Особенно певца впечатляет её уверенность: он отметил, что далеко не каждый артист может позволить себе исчезнуть с радаров на пике популярности и затем триумфально вернуться. По его мнению, это признак большого таланта и внутренней силы.
В то же время Киркоров затронул тему своих детей, подчеркнув, что не собирается продвигать их в шоу-бизнесе. Он считает, что они должны сами выбрать свой путь — тем более, что, по его словам, особого стремления к сцене у них сейчас нет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России