24 ноября 2026, 20:55

Продюсер Татьяна Тур назвала верным решение Ларисы Долиной о творческой паузе

Лариса Долина (Фото: кадр из шоу «Музыкалити»)

Продюсер Татьяна Тур на премии VOICE Man Awards назвала правильным решение народной артистки РФ Ларисы Долиной взять творческую паузу.





В беседе с NEWS.ru Тур отметила: певица считает, что на неё навели порчу. По словам Долиной, за всю карьеру она никогда не сталкивалась с таким хейтом, как сейчас.

«Пауза — это правильное решение. Несмотря на все жёсткие события, она выстояла, держала лицо как могла. Теперь Долиной нужно отдохнуть. Она вернётся на сцену и соберёт ещё больше оваций», — высказалась Татьяна.