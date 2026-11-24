«Держала лицо»: Татьяна Тур поддержала решение Ларисы Долиной о творческой паузе
Продюсер Татьяна Тур назвала верным решение Ларисы Долиной о творческой паузе
Продюсер Татьяна Тур на премии VOICE Man Awards назвала правильным решение народной артистки РФ Ларисы Долиной взять творческую паузу.
В беседе с NEWS.ru Тур отметила: певица считает, что на неё навели порчу. По словам Долиной, за всю карьеру она никогда не сталкивалась с таким хейтом, как сейчас.
«Пауза — это правильное решение. Несмотря на все жёсткие события, она выстояла, держала лицо как могла. Теперь Долиной нужно отдохнуть. Она вернётся на сцену и соберёт ещё больше оваций», — высказалась Татьяна.Помимо этого, продюсер призналась, что считает персоной года представителя МИД России Марию Захарову. По словам женщины, её восхищает не только политическая деятельность Захаровой, но и творческая. Так, песни на стихи Марии Владимировны исполняли Любовь Успенская, Зара, Люся Чеботина, Катя Лель.