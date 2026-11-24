Ольга Серябкина показала образ в стиле спорт-шик за 230 тысяч рублей — фото
Певица Ольга Серябкина показала в личном блоге образ в стиле спорт-шик за 230 тысяч рублей.
Артистка сфотографировалась в зеркале в чёрном костюме Gucci. Худи и облегающие леггинсы украшают узнаваемые красно-зелёные полосы бренда.
Как выяснил Super, эти вещи из гардероба Серябкиной стоят почти 230 тысяч рублей. Отдельно за кофту Ольга отдала 1308 £, что по нынешнему курсу составляет 139,5 тысяч рублей. За облегающие брюки певица заплатила 832 £ — это 89 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость комплекта приближается к 230 тысячам рублей.
До этого Ольга Серябкина опубликовала селфи без макияжа. Главным аксессуаром на снимке стали очки со встроенной камерой.
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