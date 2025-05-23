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«Держит планку»: почему Ефремов не снимается в кино после выхода по УДО

aif.ru: Михаил Ефремов отказался от съемок в кино после выхода из тюрьмы по УДО
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино, несмотря на большие гонорары. Об этом пишет aif.ru. Звезда кинематографа получил условно-досрочное освобождение месяц назад. По словам продюсера Сергея Дворцова, отказ артиста от ролей может быть связан с его здоровьем.
«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — прокомментировал Дворцов.
Ефремов, как и его представители, не комментировали возвращение на съемочную площадку. Исполнителя роли в сериале «Таежный роман» осудили на 7.5 года колонии за смертельное ДТП в 2020 году.

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Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии
Лиза Моряк покажет лицо дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию
23 мая 2025, 12:25

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Лиза Моряк согласна показать лицо своей новорожденной дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию в десять тысяч подписчиков. Соответствующая публикация есть в соцсетях знаменитости.
«У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10,000 подписчиков – выставлю ее фото!» — написала жена режиссера Сарика Андреасяна.

Фото: Instagram*/moryakliza

О рождении Шарлиз стало известно 10 мая. У Сарика и Елизаветы были партнерские роды. Молодая мама перед рождением дочери сообщала о поездке с мужем роддом, выложив кадры в личном блоге.

На пятый день после рождения малышки звезда похвасталась фигурой. Лиза Моряк признавалась, что шокирована таким результатом. Женщина следит за своим питанием.

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#мир
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«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой
23 мая 2025, 12:02

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.
По словам балерины, она слишком молода для статуса бабушки.

«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — отметила знаменитость.

Недавно 19-летняя Ариадна Волочкова вышла замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Примечательно, что с его родителями балерина все еще не познакомилась. Свадебное путешествие молодоженов прошло в доме Анастасии Волочковой.

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#рф
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Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»
Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 11:32

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестала существовать. После этого Вера Брежнева обратилась к бывшему супругу в соцсети.
Недавно 62-летний композитор заявил о том, что решил закрыть «ВИА Гру». В своем блоге он опубликовал черно-белый снимок последних солисток группы Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой.

На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.

«Благодарю за всё», — обратилась к Меладзе Вера Брежнева.

Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.

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#музыка
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Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Невеста Лепса Аврора Киба влюбила его в себя харизмой
23 мая 2025, 11:18

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха. После знакомства появилась и личная страничка, на которой публикуются ролики. В одном из них Аврора и поделилась своим секретом.
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — пошутила Киба.

Аврора и Григорий познакомились год назад. Артист вышел в свет с возлюбленной в июне 2024 года, представив ее официально в качестве невесты. Ходят слухи, что подготовка к торжеству уже идет. Мужчина признавался, что праздник состоится летом, но неясно, какого года.

Избранница 62-летней звезды учится в элитном лондонском колледже, прилетая в Москву в перерывах между семестрами.

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«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана
23 мая 2025, 11:17

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».

Вечеринка с Ди Каприо

Ширман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.

«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.

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Конфликт с Антоновым

DJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.

«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчас

В 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». По данным СМИ, поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.

Чем занимается DJ Smash?

Музыкант продолжает выпускать новую музыку. В феврале вышел его альбом Miu Mяu — 16 треков, среди которых полноценные песни («Океан», «Ветер») и короткие зарисовки («Снежная», «Важное сообщение»).

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