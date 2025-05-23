«Держит планку»: почему Ефремов не снимается в кино после выхода по УДО

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актер Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино, несмотря на большие гонорары. Об этом пишет aif.ru. Звезда кинематографа получил условно-досрочное освобождение месяц назад. По словам продюсера Сергея Дворцова, отказ артиста от ролей может быть связан с его здоровьем.
«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — прокомментировал Дворцов.Ефремов, как и его представители, не комментировали возвращение на съемочную площадку. Исполнителя роли в сериале «Таежный роман» осудили на 7.5 года колонии за смертельное ДТП в 2020 году.
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