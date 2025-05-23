«Я очень сильно была влюблена в него»: Нюта из «Ранеток» поссорилась с Ольгой Серябкиной из-за Егора Крида

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)
Аня Байдавлетова, более известная как Нюта из «Ранеток», откровенно рассказала о чувствах к Егору Криду. По ее словам, она разозлила своим поведением Ольгу Серябкину.
Нюта влюбилась в певца на заре его карьеры. Экс-«ранетка» на тот момент переживала непростой период времени. Ей казалось, что между нею и рэпером мог завязаться роман.
Певица рассказала о своей симпатии в одном из интервью, но ее слова восприняли превратно: якобы между артистами вспыхнули бурные отношения. Об этом узнала и Ольга Серябкина, которая вскоре связалась с Нютой и сообщила, что Крид ни во что не ставит Аню.
В результате Серябкина сделала так, что интервью Байдавлетовой, в котором она рассказала о своих чувствах к рэперу, так и не вышло.
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*Запрещен в РФ
«Я очень сильно была влюблена в него, прям вообще! Мы с ним познакомились, когда он еще был в Пензе. Он приехал в Москву, только начал двигаться. А я была на таком дне "ранеточном", что было ощущение, будто я из него не выберусь никогда. И мы, получается, знакомимся совершенно случайным образом», — поделилась Байдавлетова в шоу «Цена Слова» в «VK Видео».
Певица рассказала о своей симпатии в одном из интервью, но ее слова восприняли превратно: якобы между артистами вспыхнули бурные отношения. Об этом узнала и Ольга Серябкина, которая вскоре связалась с Нютой и сообщила, что Крид ни во что не ставит Аню.
В результате Серябкина сделала так, что интервью Байдавлетовой, в котором она рассказала о своих чувствах к рэперу, так и не вышло.
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Екатерина Коршунова