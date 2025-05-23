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«Я очень сильно была влюблена в него»: Нюта из «Ранеток» поссорилась с Ольгой Серябкиной из-за Егора Крида

Нюта из «Ранеток» поссорилась с Ольгой Серябкиной из-за Егора Крида
Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)

Аня Байдавлетова, более известная как Нюта из «Ранеток», откровенно рассказала о чувствах к Егору Криду. По ее словам, она разозлила своим поведением Ольгу Серябкину.
Нюта влюбилась в певца на заре его карьеры. Экс-«ранетка» на тот момент переживала непростой период времени. Ей казалось, что между нею и рэпером мог завязаться роман.

«Я очень сильно была влюблена в него, прям вообще! Мы с ним познакомились, когда он еще был в Пензе. Он приехал в Москву, только начал двигаться. А я была на таком дне "ранеточном", что было ощущение, будто я из него не выберусь никогда. И мы, получается, знакомимся совершенно случайным образом», — поделилась Байдавлетова в шоу «Цена Слова» в «VK Видео».

Певица рассказала о своей симпатии в одном из интервью, но ее слова восприняли превратно: якобы между артистами вспыхнули бурные отношения. Об этом узнала и Ольга Серябкина, которая вскоре связалась с Нютой и сообщила, что Крид ни во что не ставит Аню.

В результате Серябкина сделала так, что интервью Байдавлетовой, в котором она рассказала о своих чувствах к рэперу, так и не вышло.

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Константин Меладзе попрощался с «ВИА Грой»
Константин Меладзе заявил, что группа «ВИА Гра» перестанет существовать
23 мая 2025, 09:57

Константин Меладзе (Фото: Instagram*, @meladzemusic)

В личном блоге продюсер Константин Меладзе опубликовал анонс последний песни Galileo группы «ВИА Гра», популярной в 2000-х годах, тем самым дав понять, что коллектив перестанет существовать.
«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <…> Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — написал продюсер.
Многие солистки группы написали тёплые слова под этим постом. Вера Брежнева, бывшая жена Константина Шотаевича, была лаконична: «Благодарю за все!»

Ульяна Синецкая сравнила коллектив с семьёй, она поблагодарила Меладзе за сотрудничество.
«Мы росли, менялись, переживали многое как семья. <…> Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин — гений! Бесконечная благодарность», — оставила эмоциональный комментарий артистка.
Напомним, что в «золотой состав» группы вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.

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Мокий Мокрый: почему 24 мая нельзя пересчитывать деньги и браться за новые дела, народные приметы
23 мая 2025, 09:57

Julia_Sudnitskaya

24 мая в народном календаре отмечается день Мокия Мокрого – праздник, связанный с погодными приметами, сельскохозяйственными обрядами и строгими запретами. Какие традиции соблюдали наши предки, чего нельзя делать в этот день, и какие признаки предсказывали урожай или ненастье, расскажет «Радио 1».

История торжества

Святой Мокий жил в III веке и занимал должность пресвитера в Амфиполе (Македония). По преданиям, он стал мучеником во времена императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Мокий не испугался бросить вызов властям и даже, находясь в заключении, призывал язычников принять крещение.

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Народный календарь: Мокий Мокрый

На Руси праздник в честь смелого святого Мокия получил название Мокий Мокрый. Это имя возникло не случайно: крестьяне заметили, что 24 мая (11 мая по старому стилю) часто выпадают дожди. К тому же имя святого ассоциировалось с ненастной погодой. В этот день народ не работал в поле. На это были свои причины: в день Мокия, как и накануне, когда отмечали Симонов день, праздновались именины Матушки Сырой Земли, и поэтому заниматься земляными работами было строго запрещено.

Фото: istockphoto / Konstanttin


Приметы на Мокия Мокрого

  • Дождь 24 мая – к мокрому лету, но хорошему урожаю.
  • Туман утром – ждите грибного сезона.
  • Гром гремит – к плодородному году.

Традиции и обычаи

В этот день крестьяне молились святому Мокию, прося защиты от засухи и ливней. Проводили обряды для плодородия:

  • Окропление полей святой водой.
  • Запрет на полевые работы, чтобы не навлечь беду.
Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova

Чего нельзя делать 24 мая


  • Стирать и купаться в водоемах – считалось, что это может разгневать водяного.
  • Начинать новые дела и пересчитывать деньги – день несёт энергетику «мокрого» упадка.
  • Ругаться и сквернословить – иначе лето будет грозовым.
День Мокия Мокрого – время задуматься о гармонии с природой. Соблюдая старинные запреты, можно было обеспечить благополучие на весь год.

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У мужа Блиновской принудительно взыскивают 2 млн рублей долгов
С двух фирм Блиновского приставы начали принудительное взыскание 2 млн рублей
23 мая 2025, 08:33

Елена Блиновская с мужем Алексеем и детьми (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Федеральная налоговая служба инициировала принудительное взыскание с двух компаний супруга осужденной Елены Блиновской — Алексея Блиновского. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ООО «Алмаз» Блиновского задолжало 1 млн 695 тыс рублей, а ООО «Подари мечту» — 300 тыс рублей. Согласно информации Telegram-канала, обе организации «провалили все сроки», поэтому ФНС инициировала принудительное взыскание долга через судебных приставов.

Уточняется, что на сегодняшний день счета бизнесов предпринимателя арестованы из-за уголовного дела против его жены, при этом недавно Савеловский суд продлил санкции.

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Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте
23 мая 2025, 07:45

Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @tabakov_pavel)

В прошлом году Павел Табаков рассекретил отношения с продюсером Ксенией Ермоленко. На сегодняшний день пара активно публикует совместный контент.
В личном блоге Ермоленко поделилась кадром, на котором Табаков обнимает ее.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко (Фото: Инстаграм* @radujnaya)

«Пирожки поджарились», — подписала снимок продюсер.

Спустя время и Павел опубликовал фото из номера, на котором Ксения стоит в купальнике. По словам актера, в момент съемки его возлюбленная собирала вещи.

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Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова показала грудь после пластической операции — фото
Победительница шоу «Выжить в Дубае» опубликовала кадры пышной груди после пластики
23 мая 2025, 07:45

Александра Сухорукова (Фото: Instagram* @suhorucovaa)

Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова опубликовала видео, где продемонстрировала результат пластической операции на груди. Об этой операции она мечтала еще в подростковом возрасте.
«Как я рада, что решилась!», — призналась она.
Жительница Новокузнецка и молодая мама двух детей с 15 лет хотела исправить форму груди, уточняет издание «The Voice». Грудь Александры сформировалась непропорционально из-за генетического заболевания (деформации спины и грудной клетки).

Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

В апреле 2025 года Сухорукова прошла операцию в московской клинике, после чего носила корсет, скрывая результат до недавнего видео.

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Ролик, снятый с юмором, показал Сухорукову до операции с накладками в топе и после — с новой пышной грудью. В клип Александра добавила шутливую подпись: «Когда собираешься в отпуск, но понимаешь, что чего-то не хватает».

Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

Телезвезда также поделилась, что пластика облегчила ей выбор одежды.

«Теперь всё на месте! Сильно легче стало с выбором одежды. Особенно с открытым декольте и купальниками. Я не переживаю, как она (одежда) будет «сидеть» на мне. Потому что знаю, что будет супер», — радостно объявила она.
Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

Путь к пластике был непростым: в марте ей пришлось отложить процедуру из-за подозрительной родинки, потребовавшей обследования у онколога. Со здоровьем все оказалось хорошо, и операция не отметилась.

Теперь, довольная результатом, девушка благодарит хирургов и не обращает внимания на хейтеров, критиковавших ее выбор.

Для Александры главное, что сама она решением довольна. Подписчики поддержали Сухорукову и положительно оценили новый визуал.

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