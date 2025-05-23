Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии

Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии

Лиза Моряк покажет лицо дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию
Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Лиза Моряк согласна показать лицо своей новорожденной дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию в десять тысяч подписчиков. Соответствующая публикация есть в соцсетях знаменитости.
«У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10,000 подписчиков – выставлю ее фото!» — написала жена режиссера Сарика Андреасяна.

Фото: Instagram*/moryakliza

О рождении Шарлиз стало известно 10 мая. У Сарика и Елизаветы были партнерские роды. Молодая мама перед рождением дочери сообщала о поездке с мужем роддом, выложив кадры в личном блоге.

На пятый день после рождения малышки звезда похвасталась фигурой. Лиза Моряк признавалась, что шокирована таким результатом. Женщина следит за своим питанием.

Читайте также:

«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки

Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»

Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#дети
#семья
«Держит планку»: почему Ефремов не снимается в кино после выхода по УДО
aif.ru: Михаил Ефремов отказался от съемок в кино после выхода из тюрьмы по УДО
23 мая 2025, 12:45

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино, несмотря на большие гонорары. Об этом пишет aif.ru. Звезда кинематографа получил условно-досрочное освобождение месяц назад. По словам продюсера Сергея Дворцова, отказ артиста от ролей может быть связан с его здоровьем.
«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — прокомментировал Дворцов.
Ефремов, как и его представители, не комментировали возвращение на съемочную площадку. Исполнителя роли в сериале «Таежный роман» осудили на 7.5 года колонии за смертельное ДТП в 2020 году.

Читайте также:

Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии

«Я очень сильно была влюблена в него»: Нюта из «Ранеток» поссорилась с Ольгой Серябкиной из-за Егора Крида

Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#кино
#тюрьма
#михаил ефремов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой
23 мая 2025, 12:02

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.
По словам балерины, она слишком молода для статуса бабушки.

«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — отметила знаменитость.

Недавно 19-летняя Ариадна Волочкова вышла замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Примечательно, что с его родителями балерина все еще не познакомилась. Свадебное путешествие молодоженов прошло в доме Анастасии Волочковой.

Читайте также:

«Я в ее годы уже была прима-балериной»: Волочкова о жизни дочери в браке после свадьбы

«Пришло время отпустить»: Волочкова раскрыла причину продажи роскошной квартиры от Керимова

«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна

*Запрещен в РФ
#ребёнок
#путешествие
#родители
#рф
#свадьба
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»
Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 11:32

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестала существовать. После этого Вера Брежнева обратилась к бывшему супругу в соцсети.
Недавно 62-летний композитор заявил о том, что решил закрыть «ВИА Гру». В своем блоге он опубликовал черно-белый снимок последних солисток группы Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой.

На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.

«Благодарю за всё», — обратилась к Меладзе Вера Брежнева.

Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.

Читайте также:

«Гузеева и Сябитова ведут себя как бабушки у подъезда»: Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»

Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой

Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте

*Запрещен в РФ
#пост
#композитор
#рф
#музыка
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Невеста Лепса Аврора Киба влюбила его в себя харизмой
23 мая 2025, 11:18

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха. После знакомства появилась и личная страничка, на которой публикуются ролики. В одном из них Аврора и поделилась своим секретом.
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — пошутила Киба.

Аврора и Григорий познакомились год назад. Артист вышел в свет с возлюбленной в июне 2024 года, представив ее официально в качестве невесты. Ходят слухи, что подготовка к торжеству уже идет. Мужчина признавался, что праздник состоится летом, но неясно, какого года.

Избранница 62-летней звезды учится в элитном лондонском колледже, прилетая в Москву в перерывах между семестрами.

Читайте также:

Отказ Ларисы Гузеевой от секса, роман с Дмитрием Нагиевым и громкие скандалы. Ведущей «Давай поженимся» 66 лет

Потерял миллионы и живет с мамой-пенсионеркой: чем занимается Сергей Соседов после скандального увольнения

Константин Меладзе попрощался с «ВИА Грой»
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана
23 мая 2025, 11:17

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».

Вечеринка с Ди Каприо

Ширман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.

«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.

Реинкарнация Грибоедова: Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова
Реинкарнация Грибоедова: Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова

Конфликт с Антоновым

DJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.

«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчас

В 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». По данным СМИ, поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.

Чем занимается DJ Smash?

Музыкант продолжает выпускать новую музыку. В феврале вышел его альбом Miu Mяu — 16 треков, среди которых полноценные песни («Океан», «Ветер») и короткие зарисовки («Снежная», «Важное сообщение»).

Читайте также:

Константин Меладзе попрощался с «ВИА Грой»

Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте

Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой
#сми
#музыкант
#проекты
#шоу
#интервью
#депутат
#съёмки
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате