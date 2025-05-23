Лиза Моряк согласилась показать лицо новорожденной дочери при одном условии

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актриса Лиза Моряк согласна показать лицо своей новорожденной дочери Шарлиз, если детская страничка наберет аудиторию в десять тысяч подписчиков. Соответствующая публикация есть в соцсетях знаменитости.
«У Шарлиз появилась страничка! Если наберем 10,000 подписчиков – выставлю ее фото!» — написала жена режиссера Сарика Андреасяна.
Фото: Instagram*/moryakliza
О рождении Шарлиз стало известно 10 мая. У Сарика и Елизаветы были партнерские роды. Молодая мама перед рождением дочери сообщала о поездке с мужем роддом, выложив кадры в личном блоге.
На пятый день после рождения малышки звезда похвасталась фигурой. Лиза Моряк признавалась, что шокирована таким результатом. Женщина следит за своим питанием.
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