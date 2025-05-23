Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте

Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @tabakov_pavel)
В прошлом году Павел Табаков рассекретил отношения с продюсером Ксенией Ермоленко. На сегодняшний день пара активно публикует совместный контент.
В личном блоге Ермоленко поделилась кадром, на котором Табаков обнимает ее.
Спустя время и Павел опубликовал фото из номера, на котором Ксения стоит в купальнике. По словам актера, в момент съемки его возлюбленная собирала вещи.
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Павел Табаков и Ксения Ермоленко (Фото: Инстаграм* @radujnaya)
«Пирожки поджарились», — подписала снимок продюсер.
Спустя время и Павел опубликовал фото из номера, на котором Ксения стоит в купальнике. По словам актера, в момент съемки его возлюбленная собирала вещи.
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Екатерина Коршунова