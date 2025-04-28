«Держит в трансе»: Брэд Питт опасается за детей из-за Анджелины Джоли

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)
Брэд Питт опасается, что его экс-супруга Анджелина Джоли слишком сильно влияет на их общих детей. Об этом информирует RadarOnline.
Актер переживает за дочь Шайло, которую якобы превращают в копию матери. Накануне 18-летняя девушка набила первую татуировку с символом знака зодиака Джоли. Также Шайло начала отращивать волосы, напоминая Анджелину.
Стоит отметить, что в августе 2024 года девушка отказалась от фамилии отца.
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*Запрещен в РФ
Стоит отметить, что в августе 2024 года девушка отказалась от фамилии отца.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова