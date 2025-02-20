«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»

Образ Анджелины Джоли вновь оценили, но на этот раз не в положительном свете. Наряд голливудской актрисы на одном из недавних мероприятий вызвал неоднозначную реакцию у модных критиков. Стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова в шоу «Обсуждение луков звезд» критично отнеслись к тому, на какой одежде остановилась Анджелина.