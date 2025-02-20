«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»

Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)
Образ Анджелины Джоли вновь оценили, но на этот раз не в положительном свете. Наряд голливудской актрисы на одном из недавних мероприятий вызвал неоднозначную реакцию у модных критиков. Стилист Александр Рогов и модель Мария Миногарова в шоу «Обсуждение луков звезд» критично отнеслись к тому, на какой одежде остановилась Анджелина.
Бывшая жена Брэда Питта выбрала облегающее сверкающее платье от Alexander McQueen, дополнив его классическими черными лодочками. Макияж и укладка актрисы были сдержанными, что, по мнению экспертов, только усугубило ситуацию.
Миногарова призналась, что сначала сочла этот наряд одним из худших, что ей доводилось видеть, но узнав, какой бренд его создал, немного смягчила критику. Однако это не помешало ей назвать его «платьем для новогоднего корпоратива в Сызрани», пишет The Voice.
А вот сама Анджелины Джоли выразила чрезвычайное довольство выбранной одеждой в интервью с Entertainment Tonight (ET) на «Золотом Глобусе» (2025). Она назвала туфли более удобными, чем они кажутся на первый взгляд, и отметила, что дети положительно оценили «наряд мамы перед выходом из дома».
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Миногарова призналась, что сначала сочла этот наряд одним из худших, что ей доводилось видеть, но узнав, какой бренд его создал, немного смягчила критику. Однако это не помешало ей назвать его «платьем для новогоднего корпоратива в Сызрани», пишет The Voice.
Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)
«Как из магазина нарядного женского платья», — сравнила Миногарова.Рогов согласился с моделью и заявил, что Джоли буквально «убила» дизайнерскую задумку. По его словам, такой эффектный наряд требует дерзости, а не образа «тихой и скромной женщины».
Александр Рогов (Фото: кадр из видео Instagram* @alexandrrogov)
«Тут явно платье-высказывание... Зачем надевать его, если ты это платье никак не выносишь, не отрабатываешь?», — задал Рогов риторический вопрос.Особенно возмутили стилиста туфли актрисы — на его взгляд, они совершенно не вписывались в образ.
Анджелина Джоли (Фото: кадр трансляции «Золотой глобус» от ET на Youtube)
А вот сама Анджелины Джоли выразила чрезвычайное довольство выбранной одеждой в интервью с Entertainment Tonight (ET) на «Золотом Глобусе» (2025). Она назвала туфли более удобными, чем они кажутся на первый взгляд, и отметила, что дети положительно оценили «наряд мамы перед выходом из дома».
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Мария Моисеева