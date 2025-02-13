Инес стоит насторожиться: Брэда Питта застали за поцелуями с известной блондинкой

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Три года назад Брэд Питт вступил в отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. 32-летняя возлюбленная актера настроена серьезно, как и он сам. Пока пара не может сыграть свадьбу из-за разногласий по брачному договору. Ситуацию усложнила и новая роль артиста, для которой ему пришлось целоваться с актрисой Керри Кондон.
Компания Warner Bros. Pictures показала видео с кадрами из новой картины с участием экс-супруга Анджелины Джоли. В ленте под рабочим названием «Формула-1» Брэд исполнил роль гонщика. Не обошлось в фильме и без пикантных сцен — артист страстно целовал 42-летнюю ирландскую актрису, отметила газета Daily Mail.
Кстати, многие поклонники Брэда Питта обратили внимание, что между актерами на съемочной площадке возникла настоящая химия. Их чувства было сложно отличить от настоящих. Судя по всему, артисты так сильно вжились в роль, что перенесли чувства в реальную жизнь. Тогда избраннице звезды «Бойцовского клуба» стоит поволноваться.
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