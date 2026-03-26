«Держится бойцом»: появились новости о лечении Евгения Алдонина
Появились новые подробности о состоянии Евгения Алдонина, который проходит лечение от онкологического заболевания. Об этом сообщает StarHit.
Его друг, Дмитрий Булыкин, рассказал, что спортсмен сохраняет боевой настрой, несмотря на тяжёлый процесс лечения. По его словам, Алдонин сейчас находится в Германии, где регулярно проходит операции и курсы химиотерапии.
Булыкин также отметил, что финансовая поддержка со стороны неравнодушных людей стала серьёзной помощью для семьи, поскольку лечение, госпитализация и процедуры требуют значительных затрат.
О диагнозе стало известно в ноябре 2025 года — долгое время Алдонин скрывал болезнь даже от близкого окружения. Сейчас он периодически выходит на связь с поклонниками и благодарит их за поддержку, стараясь сохранять позитивный настрой в непростой ситуации.
