«Звонки поднимают настроение»: Суини Суини рассказала о брате, служащем в армии

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини поделилась с подписчиками редким семейным кадром, показав своего младшего брата Трента, который проходит службу в Вооружённых силах США.



На опубликованном снимке, сделанном во время видеозвонка, он запечатлён в военной форме и экипировке. Актриса рассказала, что регулярно поддерживает с ним связь, особенно когда он находится в командировках.

Брат Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)
Суини призналась, что такие разговоры всегда поднимают ей настроение, а также выразила поддержку всем военнослужащим, находящимся за пределами страны, поблагодарив их за службу.

По информации СМИ, брат актрисы служит в Военно-воздушных силах США и недавно получил звание штаб-сержанта.
Софья Метелева

