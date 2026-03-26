«Звонки поднимают настроение»: Суини Суини рассказала о брате, служащем в армии
Сидни Суини поделилась с подписчиками редким семейным кадром, показав своего младшего брата Трента, который проходит службу в Вооружённых силах США.
На опубликованном снимке, сделанном во время видеозвонка, он запечатлён в военной форме и экипировке. Актриса рассказала, что регулярно поддерживает с ним связь, особенно когда он находится в командировках.
Суини призналась, что такие разговоры всегда поднимают ей настроение, а также выразила поддержку всем военнослужащим, находящимся за пределами страны, поблагодарив их за службу.
По информации СМИ, брат актрисы служит в Военно-воздушных силах США и недавно получил звание штаб-сержанта.
