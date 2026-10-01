«Не достался мне девственником»: за что поплатилась первая жена Льва Лещенко Алла Абдалова и в чем призналась в эфире шоу «Секрет на миллион».
Алла Абдалова прославилась благодаря хитам «Чёрный кот» и «Московские окна», а также десятилетнему браку со Львом Лещенко, который распался из-за его романа на сочинских гастролях. Пережив четыре аборта, развод и угасание карьеры, певица уже более десяти лет живёт в деревне и избегает публичности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
«Я так не теряла голову»: исповедь Аллы АбдаловойАлла Абдалова (Альбина) родилась 19 июня 1941 года в Москве. Окончила ГИТИС, отделение музыкального театра. После получения диплома была принята в труппу Московского театра оперетты. В 1960-е годы Алла стала известной эстрадной певицей, обладательницей меццо-сопрано. Её хиты «Чёрный кот» и «Московские окна» принесли исполнительнице всесоюзное признание. В ГИТИСе она познакомилась со Львом Лещенко, который учился на два курса младше неё.
Их знакомство произошло в 1964 году на концерте, посвящённом празднику Великого Октября. После этого начался роман, который продлился два года: предложение руки и сердца Лещенко сделал только в 1966 году, когда Алла уже училась на пятом курсе. Они поженились и стали одной из самых известных творческих пар советской эстрады.
«До Лёвы у меня были мужчины, и он не достался мне девственником. Но никогда — ни до него, ни после — я так не теряла голову», — призналась Алла VOICE.
Что скрывалось за молчанием мужа на главный вопрос жены?После окончания ГИТИСа Абдалова продолжительное время пела в оркестре Леонида Утесова. Лещенко после службы в Театре оперетты перешёл на Гостелерадио СССР, где работал солистом-вокалистом в 1970–1980 годах. На эстраде они начали появляться дуэтом. Артистка подстраивалась под Лещенко, чтобы на её фоне тембр возлюбленного звучал эффектнее. По словам артистки, именно она порекомендовала Льва Давиду Тухманову, который сочинил песню «День Победы» и искал для неё исполнителя. Супруг сначала хотел отказаться от этого предложения, но жена настояла. Исполнив хит, Лещенко проснулся знаменитым. Его карьера стремительно пошла в гору. Однако отношения в семье заметно стали портиться. В октябре 2020 года Абдалова пришла на программу «Секрет на миллион».
В эфире женщина рассказала, что во время брака с Лещенко четыре раза делала аборты. По словам певицы, она принимала эти решения самостоятельно, считая, что муж был занят карьерой и профессиональной деятельностью. Алла также призналась, что испытывала сомнения в будущем их отношений.
«Я ему говорила, а он хотел укрепиться в театре, в профессии. Просто я ему сказала, а он как-то так — не тем голова занята была. Да и потом я сама тоже не хотела. Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: «Ты меня любишь? Если да, то рожу». Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке», — рассказала она в беседе.
Точку в этом браке поставили сочинские гастроли. Там Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной, и роман закрутился так быстро, что слухи вскоре дошли до Аллы.
«На отдыхе купались, вместе ходили в кафе. Мне просто сказали, что он там познакомился», — пояснила она Лере Кудрявцевой.
После отпуска новая избранница артиста уехала в Будапешт. Сам он вернулся в Москву, забрал вещи, которые Алла выставила за дверь, и ушёл. Никаких объяснений, только одна фраза, и долгие годы совместной жизни были перечёркнуты.
«Забирай свои вещи. Прощай, Лева». И захлопнула дверь», — делился артист в программе «Судьба человека».
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На этом их десять лет брака закончились. Абдалова вспоминает, что при разводе в 1976 году скандалов не устраивала. На обратном пути из ЗАГСа женщина просто зашла в магазин и купила три бутылки водки.
«Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Всю бутылку выпила, поставила её вниз. За вторую принялась — ничего не берёт. Никуда не выходила, на звонки не отвечала. Допила все бутылки», — вспомнила бывшая супруга певца.
Жизнь после развода со Львом ЛещенкоЧерез три месяца после развода Алла вступила во второй брак. По её собственным признаниям, решение было принято спонтанно. Однако второй муж злоупотреблял алкоголем, что негативно сказывалось на её жизни. А через три месяца Абдалова подала на развод. После этого обладательница меццо-сопрано больше не вступала в брак.
Из-за личной драмы творческая карьера артистки пошла на спад. Её стали реже приглашать на телевидение и радио, сократилось количество концертных выступлений. Алла продолжала выходить на сцену в Театре оперетты, сотрудничала с оркестром Леонида Утесова и работала в Москонцерте, однако прежнего уровня популярности достичь не удалось. По словам певицы, в этот период она начала злоупотреблять алкоголем и вела всё более замкнутый образ жизни.В 2015 году покинула Москву и переехала к родственникам в деревню. С этого времени бывшая супруга «Кремлёвского соловья» практически не даёт интервью, не появляется на публичных мероприятиях и избегает общения с прессой. В редких телевизионных программах Абдалова рассказывала, что хотела бы вернуться в Москву, но не имеет такой возможности. Она вспоминала свою жизнь, любовь и сцену, отмечая, что не жалеет о прошлом — за исключением четырёх абортов.
Позиция главного баритона страны и второй бракЛев Лещенко в интервью объяснял распад своего первого брака творческим соперничеством. Певец говорил, что жена не могла смириться с его популярностью. Артист отмечал, что внутренне был готов к недолговечности этого союза и не жалеет о состоявшемся разводе.
«Мы встречались эпизодически. Творческие люди живут своей самостоятельной жизнью. Возможно, поэтому внутренне я был готов к тому, что этот брак будет недолговечным», — признался певец в программе «Судьба человека».Вот уже более 40 лет Лещенко состоит в браке с Ириной Багудиной. Певцу так и не довелось испытать радость отцовства. По медицинским показаниям Ирина Лещенко не могла иметь детей. Пара всерьёз рассматривала вариант усыновления ребёнка, но в итоге отказалась от этой идеи.
«У нас был пример приёмных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их», — пояснил солист.Сам Лещенко заявлял, что любит детей и при иных обстоятельствах хотел бы иметь многодетную семью, однако принимает свою судьбу и не испытывает сожалений об отсутствии наследников.
«Я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» — цитирует народного артиста «ТВЦ».