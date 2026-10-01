«Не достался мне девственником»: за что поплатилась первая жена Льва Лещенко Алла Абдалова и в чем призналась в эфире шоу «Секрет на миллион».

01 октября 2026, 18:24

Алла Абдалова (Фото: кадр из передачи «Секрет на миллион»)

Алла Абдалова прославилась благодаря хитам «Чёрный кот» и «Московские окна», а также десятилетнему браку со Львом Лещенко, который распался из-за его романа на сочинских гастролях. Пережив четыре аборта, развод и угасание карьеры, певица уже более десяти лет живёт в деревне и избегает публичности. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Я так не теряла голову»: исповедь Аллы Абдаловой Что скрывалось за молчанием мужа на главный вопрос жены? Жизнь после развода со Львом Лещенко Позиция главного баритона страны и второй брак

«Я так не теряла голову»: исповедь Аллы Абдаловой

«До Лёвы у меня были мужчины, и он не достался мне девственником. Но никогда — ни до него, ни после — я так не теряла голову», — призналась Алла VOICE.

Что скрывалось за молчанием мужа на главный вопрос жены?



Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

«На отдыхе купались, вместе ходили в кафе. Мне просто сказали, что он там познакомился», — пояснила она Лере Кудрявцевой.

«Забирай свои вещи. Прощай, Лева». И захлопнула дверь», — делился артист в программе «Судьба человека».

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«Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Всю бутылку выпила, поставила её вниз. За вторую принялась — ничего не берёт. Никуда не выходила, на звонки не отвечала. Допила все бутылки», — вспомнила бывшая супруга певца.

Жизнь после развода со Львом Лещенко



Алла Абдалова (Фото: кадр из передачи «Секрет на миллион»)

Позиция главного баритона страны и второй брак

«Мы встречались эпизодически. Творческие люди живут своей самостоятельной жизнью. Возможно, поэтому внутренне я был готов к тому, что этот брак будет недолговечным», — признался певец в программе «Судьба человека».

«У нас был пример приёмных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их», — пояснил солист.

«Я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» — цитирует народного артиста «ТВЦ».