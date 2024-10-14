«С дуба рухнула»: в чем Ирина Болгар обвинила Леру Кудрявцеву и за что требует от Дурова миллиарды

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, объявила о своем намерении подать к нему иск на сумму 14 миллиардов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о намерениях Болгар, чем вызвала бурную реакцию последней. Подробнее о конфликте расскажет «Радио 1».
Скандал Болгар и Кудрявцевой
В социальных сетях разгорелся конфликт между бывшей подругой владельца мессенджера Telegram Павла Дурова Ириной Болгар и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Спор касается огромных сумм алиментов, которые Болгар требует на содержание троих детей от предпринимателя. Кудрявцева попросила не искажать ее слова, подчеркнув, что всегда выступает за то, чтобы отец, даже после развода, общался и помогал своим детям. Однако телеведущая отметила, что сумма алиментов, на которую претендует Болгар, слишком завышена.
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Кудрявцева высказалась об Ирине Болгар
Телеведущая заявила, что Болгар переусердствовала и выдвинула чрезмерные требования к Павлу Дурову.
«Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты не то что миллионы — миллиарды. Вот что чужие деньги с людьми делают? Ира, тебе надо попросить Павла, чтоб он фамилию тебе свою дал», — высказала свое мнение Кудрявцева.
Напомним, прежде Ирина Болгар сообщила, что через суд требует алименты на троих детей в размере 6 млн швейцарских франков в год (около 670 млн рублей). При этом она назвала «сумму реально запрошенных алиментов в суде», которая составляет более 124 миллионов франков (около 14 миллиардов рублей).
Болгар ответила на претензии Кудрявцевой
Фото: соцсети И. Болгар/на фото И. Болгар в окружении детей от П. Дурова
«Дорогая Лера! Мне не довелось с вами встретиться, но удивительно слышать от публичного человека поддержку человека, который бросил своих детей и оставил их без финансового обеспечения. Начиная с 2021 года он перестал поздравлять их с днями рождения и вел себя абьюзивно. Теперь же говорит, что мы никогда не были вместе, хотя провели 10 лет в отношениях», — заявила Ирина.
Она добавила, что запрашиваемая сумма алиментов была рассчитана швейцарскими юристами, учитывающими будущие расходы на образование детей. Как заявила Ирина, Павел Дуров пытается выдать за алименты подарок, который она получила от него пять лет назад. По словам Болгар, Павел предупредил, что если она решит обратиться в суд, он не просто прекратит финансовую поддержку, а аннулирует документы детей.
«Он открыто шантажирует меня, утверждая, что финансирование может быть возобновлено только если я перееду в ОАЭ. Если его не устраивали суммы расходов, которые мы имели в прошлом, почему он не сообщил мне об этом и не снизил лимиты по картам? Ответ на это очевиден и может послужить основанием для уголовного дела», — написала Болгар в своем блоге.
На данный момент Павел не имеет возможности покинуть Францию из-за расследования по громкому делу против него. 10 октября он отметил 40-летие, а Ирина с иронией поздравила его, выставив видео с известной тюрьмой.
Читайте также:
Бывший сотрудник Дурова назвал Ирину Болгар сталкершей и раскрыл ее многомиллионные траты
«Проклинаю день, когда встретила тебя»: Болгар показала семейного Дурова и раскрыла историю их любви
«10 лет с Павлом»: Болгар напишет книгу и снимает фильм о жизни с Дуровым
Анастасия Хохлова