«Десять лет»: Сестра Фриске разрыдалась на могиле певицы

15 июня 2025, 14:22

Семья Жанны Фриске посетила могилу певицы в годовщину её смерти

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Семья Фриске посетила могилу на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память певицы. Младшая сестра Жанны Фриске Наталья не смогла сдержать эмоций и расплакалась на могиле артистки, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».





Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, не справившись с агрессивной опухолью мозга. Местом захоронения певицы выбрали Николо-Архангельское кладбище в городе Балашиха. На месте захоронения артистки установлен бронзовый памятник в виде её фигуры, а могила буквально завалена цветами от поклонников.



Прибывшая отдать дань памяти Наталья Фриске расплакалась на могиле сестры, надев капюшон куртки, чтобы хоть как-то спрятать заплаканное лицо от присутствующих.

«Десять лет, малыш, уже, не верится до сих пор», — сказала она.