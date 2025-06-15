«Меня грызло отчаяние и горе»: звезда сериала «Жуки» Дарья Пескова призналась, что муж изнасиловал ее дочь

15 июня 2025, 14:03

Звезда сериала «Жуки» Дарья Пескова призналась, что муж изнасиловал ее дочь

Дарья Пескова (Фото: Инстаграм* @dashaactricca)

Дарья Пескова откровенно рассказала о семейной трагедии. Третий муж актрисы надругался над ее дочерью. Об этом информирует «АиФ».





Дочь Песковой изнасиловал ее третий муж, однако девочка скрывала это от мамы, опасаясь, что та ей не поверит. По словам артистки, она не смогла бы оставить работу, но наняла бы няню для дочери или просила свою мать о помощи.



Стоит отметить, что после шокирующего признания актриса столкнулась с массовым осуждением: многие посчитали, что она догадывалась о происходящем, однако предпочитала закрывать на это глаза.





«Всю вину, которую я ощущаю, ничьё осуждением не перебьёт. Меня грызло отчаяние и горе. И уже всё равно, что говорят. Каждый может оказаться в подобной ситуации. Людям кажется, что такая трагедия может произойти у маргиналов, пьющих людей, где за детьми не следят. Но моя семья не такая. Когда этот ужас случился со мной, я впала в отрицание», — рассказала Дарья.