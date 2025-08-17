Киркоров впервые показал ожог на руке после инцидента на концерте в Петербурге – фото
Певец Филипп Киркоров впервые показал рану на руке, которую получил во время инцидента с пиротехникой на сольном концерте в апреле. Фотографии он опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, 25 апреля во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский» Киркоров получил серьёзный ожог руки из-за пиротехники, которая создавала за его спиной эффект крыльев. После произошедшего концерт ненадолго прервали, но затем артист продолжил выступление.
Однако травма оказалась серьёзной. Более двух недель Киркоров провёл в отделении экстренной хирургии в частной клинике. Пластический хирург Тимур Хайдаров, комментируя состояние певца, отметил, что у него наблюдаются осложнения, вызванные сахарным диабетом.
В июне Киркоров последний раз высказывался о травме, отмечая, что чувствует себя гораздо лучше и продолжает восстанавливаться.
Теперь же исполнитель опубликовал в личном блоге фотографии, на которых видно красное пятно на локте от ещё не окончательно зажившего ожога.
