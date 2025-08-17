Киркоров впервые показал ожог на руке после инцидента на концерте в Петербурге – фото

17 августа 2025, 13:43

Киркоров впервые показал ожог на руке после инцидента с пиротехникой на концерте

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров впервые показал рану на руке, которую получил во время инцидента с пиротехникой на сольном концерте в апреле. Фотографии он опубликовал в своём Telegram-канале.