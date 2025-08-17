Анастасия Решетова показала лицо в его «худший период»
Российская модель Анастасия Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров, на котором видны высыпания. Соответствующим снимком она поделилась в своем Telegram-канале.
На нем можно заметить, что «Первая вице-мисс Россия — 2014» покрылась прыщами. По ее словам, проблемы с кожей возникли из-за нарушенной микрофлоры кишечника.
Так, 29-летняя манекенщица рассказала, что уделяет особое внимание питанию, принимает пребиотики, пробиотики и лактобактерии, а также употребляет ферментированные продукты. Она отметила, что состояние кожи зависит от психического здоровья, поэтому важно контролировать стресс.
«Рассказываю о худшем периоде для моей кожи лица. Вот так выглядели мои высыпания, которые меня очень расстраивали и неприятно выглядели», — написала девушка.