Детей Джигана и Оксаны Самойловой забрала полиция Дубая: что произошло

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)
Рэпер Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой и детьми отпраздновал майские праздники в Дубае. Однако отпуск не обошёлся без приключений – в этот раз дошло до полиции.
Дело в том, что дети звёздной пары плавали на лодке и нашли рыбу, пойманную в сеть. Этим они привлекли внимание полицейских, которые тут же прибыли для выяснения обстоятельств.
Самойлова отметила, что в Дубае запрещён вылов рыбы сетями. Но, к счастью, всё обошлось: правоохранители разобрались в ситуации и не стали наказывать ребят. Им даже разрешили оставить рыбу себе.
10-летняя Лея прибежала к родителям с большим пакетом с добычей. «Я надеюсь, там не голова чья-то?», – с опаской поинтересовалась Оксана. Дочь поспешила успокоить её и показала крупную рыбу.
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Самойлова отметила, что в Дубае запрещён вылов рыбы сетями. Но, к счастью, всё обошлось: правоохранители разобрались в ситуации и не стали наказывать ребят. Им даже разрешили оставить рыбу себе.
10-летняя Лея прибежала к родителям с большим пакетом с добычей. «Я надеюсь, там не голова чья-то?», – с опаской поинтересовалась Оксана. Дочь поспешила успокоить её и показала крупную рыбу.
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Анастасия Чинкова