Джиган рассказал, почему ещё раз хотел бы стать отцом девочки

Оксана Самойлова и Джиган (фото: Instagram* / samoylovaoxana)
Оксана Самойлова и Джиган, недавно заявившие о намерении вновь стать родителями, уже обсудили, кого хотели бы видеть пятым ребёнком в семье. Как рассказал артист в новом выпуске шоу «Кстати» на платформе VK Видео, супруги пришли к общему мнению — они не против, если у них снова родится девочка, несмотря на уже имеющихся трёх дочерей.
По словам рэпера, причиной такого выбора стала его позиция по поводу отношений между братьями.
В качестве примера Джиган упомянул собственного отца и его брата, соперничающих между собой до сих пор, а также вспомнил исторические реалии Османской империи времён Султана Сулеймана I, когда братьев-наследников отправляли правителями в отдалённые провинции или убивали
При этом сам Джиган рос единственным ребёнком, но всегда мечтал о сестре.
Сейчас пара воспитывает четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида, которому в этом году исполнилось пять лет.
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«Между братьями всегда идёт конкуренция», — считает Джиган.
В качестве примера Джиган упомянул собственного отца и его брата, соперничающих между собой до сих пор, а также вспомнил исторические реалии Османской империи времён Султана Сулеймана I, когда братьев-наследников отправляли правителями в отдалённые провинции или убивали
При этом сам Джиган рос единственным ребёнком, но всегда мечтал о сестре.
Сейчас пара воспитывает четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида, которому в этом году исполнилось пять лет.
Оксана Самойлова и Джиган с детьми (фото: Instagram* / samoylovaoxana)
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Дайана Хусинова