29 ноября 2026, 20:36

Роман Товстик публично обратился к бывшей жене Елене

Роман Товстик с бывшей женой Еленой (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

В День матери Роман Товстик опубликовал в социальных сетях обращение к бывшей жене Елене. В своем сообщении он затронул тему воспитания детей.





Также бизнесмен упрекнул экс-супругу, заявив, что ее поведение не соответствует семейным ценностям, которые ему прививали родители.





«Настоящая мать всегда будет ставить интересы своего ребёнка на первое место. Чтобы даже в трудной и тяжёлой ситуации дети чувствовали любовь отца, матери и родных братьев и сестёр… Почему я пишу, казалось бы, такие банальные, общепринятые слова? Именно потому, что меня воспитали мои родные мать и отец в таких семейных традициях и ценностях. И именно потому, что я столкнулся с совершенно чуждой мне реальностью», — заявил Товстик.

«Я хочу иметь возможность полноценно участвовать в воспитании своих детей, заботиться об их здоровье, образовании, эмоциональном благополучии», — заявила Елена.