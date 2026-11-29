«Дети должны чувствовать любовь»: Роман Товстик высказался об отношениях с Еленой
Роман Товстик публично обратился к бывшей жене Елене
В День матери Роман Товстик опубликовал в социальных сетях обращение к бывшей жене Елене. В своем сообщении он затронул тему воспитания детей.
Также бизнесмен упрекнул экс-супругу, заявив, что ее поведение не соответствует семейным ценностям, которые ему прививали родители.
«Настоящая мать всегда будет ставить интересы своего ребёнка на первое место. Чтобы даже в трудной и тяжёлой ситуации дети чувствовали любовь отца, матери и родных братьев и сестёр… Почему я пишу, казалось бы, такие банальные, общепринятые слова? Именно потому, что меня воспитали мои родные мать и отец в таких семейных традициях и ценностях. И именно потому, что я столкнулся с совершенно чуждой мне реальностью», — заявил Товстик.Ранее Елена обратилась к политикам и общественным деятелям, разослав им письма с просьбой помочь вернуть детей. По решению суда все шестеро должны проживать с отцом.
Бывшая жена Романа заявила, что хочет восстановить возможность полноценно участвовать в жизни детей, заниматься их воспитанием и заботиться о здоровье, образовании и эмоциональном состоянии каждого из них.
«Я хочу иметь возможность полноценно участвовать в воспитании своих детей, заботиться об их здоровье, образовании, эмоциональном благополучии», — заявила Елена.