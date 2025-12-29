«Дети думают о смерти»: Иван Ургант сделал важное видеообращение к россиянам

29 декабря 2025, 20:54

Актёр Иван Ургант выступил с видеообращением в поддержку фонда «Дом с маяком»

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Актёр и телеведущий Иван Ургант записал обращение в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Он прочитал отрывки из писем подростков с неизлечимыми заболеваниями. Соответствующие кадры Иван опубликовал в личном блоге.





В посланиях молодые люди описывали, где и как они хотели бы провести свои последние дни. Многие предпочитают хоспис больничной реанимации. Некоторые делились личными просьбами, например, позаботиться о домашних животных или избежать траурной церемонии.



Ургант, который является попечителем фонда «Дом с маяком», напрямую обратился к зрителям.

«Здравствуйте! Это я, Иван Ургант... Я хочу пожелать нам всем любви и мира. Мы мало думаем о смерти, пока мы живём. А вот дети с тяжёлыми заболеваниями думают», — резюмировал телеведущий.