«Не подошла и ладно»: Юрий Лоза жёстко ответил на обвинения Татьяны Куртуковой
Юрий Лоза отверг обвинения в оскорблении певицы Татьяны Куртуковой
Музыкант Юрий Лоза ответил на обвинения певицы Татьяны Куртуковой в газлайтинге.
В интервью «Газете.Ru» Лоза заявил, что не оскорблял артистку, а свою новую песню предлагал не только ей. Юрий уточнил, что композиция называется «Ёлочки-сосёночки». Это женская песня, и он предложил её нескольким артисткам народного жанра.
«Когда мне отвечают, что песня не подошла, я пожимаю плечами, так как обижаться тут не на что. Ну, не подошла и ладно, это обычная практика и говорить тут не о чем. О Куртуковой у меня никакого особого мнения нет. Певицу Куртукову я абсолютно ничем не оскорбил, это выдумки журналистов. Да и как я мог это сделать, если я её совсем не знаю?» — сказал музыкант.Он добавил, что пока ни одна из артисток не заинтересовалась песней, хотя сам он считает её красивой и шлягерной.