«Не подошла и ладно»: Юрий Лоза жёстко ответил на обвинения Татьяны Куртуковой

29 декабря 2025, 18:26

Юрий Лоза отверг обвинения в оскорблении певицы Татьяны Куртуковой

Юрий Лоза (Фото: ВКонтакте @nomoiplot)

Музыкант Юрий Лоза ответил на обвинения певицы Татьяны Куртуковой в газлайтинге.





В интервью «Газете.Ru» Лоза заявил, что не оскорблял артистку, а свою новую песню предлагал не только ей. Юрий уточнил, что композиция называется «Ёлочки-сосёночки». Это женская песня, и он предложил её нескольким артисткам народного жанра.

«Когда мне отвечают, что песня не подошла, я пожимаю плечами, так как обижаться тут не на что. Ну, не подошла и ладно, это обычная практика и говорить тут не о чем. О Куртуковой у меня никакого особого мнения нет. Певицу Куртукову я абсолютно ничем не оскорбил, это выдумки журналистов. Да и как я мог это сделать, если я её совсем не знаю?» — сказал музыкант.