«Не подарок»: Артемий Лебедев раскрыл правду о «разводе» Самойловой и Джигана
Дизайнер Артемий Лебедев высказался о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Он считает, что пара на самом деле не расстаётся. Своё мнение предприниматель озвучил в предновогоднем выпуске шоу «Осторожно: Собчак».
Лебедев заявил, что объявление о разводе может быть частью промо-кампании нового реалити-шоу пары.
«Считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. Это в их окружении всё придумали — скинули всей команде информацию, что это так, что Оксана и Джиган не ходят вместе на одни тусовки, что она ходит отдельно со своими охранниками. Это всё ложь. У них любовь, дети и всё на свете, они счастливы. Оксана — красотка. У них отличная семья. Джиган — очень талантливый чувак и очень неглупый, хоть и реактивный иногда. Она, наверно тоже дома не подарок», — высказался Артемий.Дизайнер назвал Самойлову и Джигана подходящей друг другу парой.