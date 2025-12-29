«Не подарок»: Артемий Лебедев раскрыл правду о «разводе» Самойловой и Джигана

29 декабря 2025, 19:35

Артемий Лебедев назвал развод Самойловой и Джигана пиар-ходом

Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Дизайнер Артемий Лебедев высказался о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Он считает, что пара на самом деле не расстаётся. Своё мнение предприниматель озвучил в предновогоднем выпуске шоу «Осторожно: Собчак».





Лебедев заявил, что объявление о разводе может быть частью промо-кампании нового реалити-шоу пары.

«Считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. Это в их окружении всё придумали — скинули всей команде информацию, что это так, что Оксана и Джиган не ходят вместе на одни тусовки, что она ходит отдельно со своими охранниками. Это всё ложь. У них любовь, дети и всё на свете, они счастливы. Оксана — красотка. У них отличная семья. Джиган — очень талантливый чувак и очень неглупый, хоть и реактивный иногда. Она, наверно тоже дома не подарок», — высказался Артемий.