Дети Елены Блиновской могут остаться без московской недвижимости

Елена Блиновская (фото: Instagram* / elena_blinovskaya)
У детей Елены Блиновской могут изъять элитную недвижимость в Москве. Как сообщает Mash, ее отец Олег Останин в 2020 году оформил договор дарения, согласно которому часть квартиры в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском Валу должна была перейти в собственность его внуков.
Площадь квартиры — 152 квадратных метра, ориентировочная стоимость — около 136 миллионов рублей.
Сейчас управляющий имуществом Блиновской добивается в суде признания этой сделки недействительной. По его версии, недвижимость могла быть приобретена на средства, вырученные от марафонов, которые Блиновская проводила до возбуждения уголовного дела.
Кроме того, Олегу Останину принадлежит обширный список имущества: один объект в Ярославской области, один — в районе Химок, одиннадцать — в Москве, а также два машиноместа.
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Сейчас управляющий имуществом Блиновской добивается в суде признания этой сделки недействительной. По его версии, недвижимость могла быть приобретена на средства, вырученные от марафонов, которые Блиновская проводила до возбуждения уголовного дела.
Кроме того, Олегу Останину принадлежит обширный список имущества: один объект в Ярославской области, один — в районе Химок, одиннадцать — в Москве, а также два машиноместа.
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Дайана Хусинова