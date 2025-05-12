«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках

Джеки Чан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Джеки Чан стал культовым актером не только в Китае, но и по всему миру. Всем давно известно, что звезда все свои тюки выполняет сам. Джеки уже 71 год, и, по своему признанию, он не собирается начать использовать каскадеров.
«Конечно, я всегда делаю свои собственные трюки. Это то, кем я являюсь. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это не наступит никогда! И, честно говоря, когда ты занимаешься этим 64 года подряд, физической подготовки уже не нужно. Все есть в сердце, душе и мышечной памяти», — заявил актер в интервью Haute Living.
За свою карьеру Джеки Чан сыграл главную роль в более чем 100 картинах. Актер получил признание у международной публики, а в 2016 году стал лауреатом премии «Оскар» за заслуги в кинематографе. К тому же у Чана есть именные звезды на Аллеях звезд в Голливуде и Гонконге.
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Иван Мусатов