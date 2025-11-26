«Дети — это очень дорого»: Регина Тодоренко откровенно высказалась о материнстве

26 ноября 2025, 12:54

Регина Тодоренко поддержала идею зарплаты домохозяйкам

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко призналась, что роль многодетной мамы даётся ей непросто: для воспитания детей она опирается на помощь мужа, няни и бабушек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Звезда отметила, что содержание детей — удовольствие не из дешёвых, но при этом материнство приносит огромную радость и смысл.





«Дети — это очень дорого. Но при этом: дети — это потрясающе! Поэтому мы с Владиславом Михайловичем так много работаем. Для меня тяжёло быть всегда в одном помещении, исполнять какие-то бытовые дела, рутину, поэтому меня спасает работа…» — рассказала Тодоренко на вечере Woman.ru.