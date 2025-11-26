«Дети — это очень дорого»: Регина Тодоренко откровенно высказалась о материнстве
Регина Тодоренко поддержала идею зарплаты домохозяйкам
Регина Тодоренко призналась, что роль многодетной мамы даётся ей непросто: для воспитания детей она опирается на помощь мужа, няни и бабушек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Звезда отметила, что содержание детей — удовольствие не из дешёвых, но при этом материнство приносит огромную радость и смысл.
«Дети — это очень дорого. Но при этом: дети — это потрясающе! Поэтому мы с Владиславом Михайловичем так много работаем. Для меня тяжёло быть всегда в одном помещении, исполнять какие-то бытовые дела, рутину, поэтому меня спасает работа…» — рассказала Тодоренко на вечере Woman.ru.Телеведущая также заявила, что полностью поддерживает инициативу о зарплате для домохозяек — по её мнению, ежемесячно они заслуживают как минимум 400 тысяч рублей за свой труд и нагрузку.