«Мы не куклы»: Анна Хилькевич обрушилась на культ вечной молодости и поддержала женщин

26 ноября 2025, 11:50

Анна Хилькевич вышла на дорожку с «капельницами» и манифестом о принятии себя

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич привлекла внимание гостей звёздного вечера Woman.ru, появившись на дорожке с капельницами и обращением к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актриса отметила, что красота и молодость — не про возраст, а про внутреннее состояние. Она призвала женщин принимать и любить себя независимо от числа на торте с свечами, напомнив, что никто не обязан выглядеть юным и безупречным.





«Мы должны принимать себя, любить себя, вне зависимости от того, сколько нам лет. Я вот принимаю себя такой, какая есть. Да, у нас есть недостатки, и это нормально! Мы не можем жить в идеальном мире, мы не куклы, мы все с изъянами. Почему этот возраст навязывается нам? Почему мы все должны быть юными и идеальными? Время идёт…» — заявила Анна.