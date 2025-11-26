«Мы не куклы»: Анна Хилькевич обрушилась на культ вечной молодости и поддержала женщин
Анна Хилькевич вышла на дорожку с «капельницами» и манифестом о принятии себя
Анна Хилькевич привлекла внимание гостей звёздного вечера Woman.ru, появившись на дорожке с капельницами и обращением к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актриса отметила, что красота и молодость — не про возраст, а про внутреннее состояние. Она призвала женщин принимать и любить себя независимо от числа на торте с свечами, напомнив, что никто не обязан выглядеть юным и безупречным.
«Мы должны принимать себя, любить себя, вне зависимости от того, сколько нам лет. Я вот принимаю себя такой, какая есть. Да, у нас есть недостатки, и это нормально! Мы не можем жить в идеальном мире, мы не куклы, мы все с изъянами. Почему этот возраст навязывается нам? Почему мы все должны быть юными и идеальными? Время идёт…» — заявила Анна.Хилькевич также подчеркнула, что как многодетная мама нередко обращается за помощью к няням и родственникам, и не испытывает стеснения из-за фигуры после третьих родов: она считает важным показывать реальность материнства без фильтров.