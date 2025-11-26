«Я не доллар»: звезда сериала «Инспектор Гаврилов» ответила хейтерам по поводу лишнего веса
Актриса Алиса Стасюк, известная по сериалам «Инспектор Гаврилов» и «Участок №13», призналась, что спокойно относится к хейту по поводу веса. Об этом сообщает «Леди Mail».
По её словам, внешность ни в коем случае не мешает карьере — напротив, многие режиссёры просят её не худеть, потому что ценят её необычный типаж.
Стасюк отметила, что не стремится нравиться всем и уверена в своей уникальности.
«Я же не доллар, чтобы всем нравиться. Сколько людей, столько и мнений. Режиссёры регулярно мне говорят, чтобы я ни в коем случае не худела. Сама же я чувствую себя, как будто я сошла с картин эпохи Возрождения. Ведь это моя фишка, моя индивидуальность. Хотя я не считаю, что в работе держусь исключительно на этом, ведь моя природа, как актрисы, гораздо глубже моей фактуры», — рассказала она.Кроме того, Алиса подчеркнула, что открыта любым ролям и не боится экспериментов.