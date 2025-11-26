«Я не доллар»: звезда сериала «Инспектор Гаврилов» ответила хейтерам по поводу лишнего веса

26 ноября 2025, 12:38

Актриса Алиса Стасюк прокомментировала критику хейтеров из-за лишнего веса

Алиса Стасюк (Фото: Instagram* / @alisa_stasyuk_)

Актриса Алиса Стасюк, известная по сериалам «Инспектор Гаврилов» и «Участок №13», призналась, что спокойно относится к хейту по поводу веса. Об этом сообщает «Леди Mail».





По её словам, внешность ни в коем случае не мешает карьере — напротив, многие режиссёры просят её не худеть, потому что ценят её необычный типаж.



Стасюк отметила, что не стремится нравиться всем и уверена в своей уникальности.





«Я же не доллар, чтобы всем нравиться. Сколько людей, столько и мнений. Режиссёры регулярно мне говорят, чтобы я ни в коем случае не худела. Сама же я чувствую себя, как будто я сошла с картин эпохи Возрождения. Ведь это моя фишка, моя индивидуальность. Хотя я не считаю, что в работе держусь исключительно на этом, ведь моя природа, как актрисы, гораздо глубже моей фактуры», — рассказала она.