«Дети и муж — мой источник сил»: Мария Погребняк посвятила самые важные слова своей семье

18 ноября 2025, 12:48

Мария Погребняк отпраздновала 38-летие и показала трогательные кадры с сыновьями

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Многодетная мама и участница реалити-шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк отметила 38-й день рождения в окружении самых дорогих людей — своих сыновей.





В личном блоге Мария опубликовала трогательное видео, на котором она с детьми, наполнив ленту теплом и семейной гармонией.



У Погребняк четверо детей: трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком — Артём, Павел и Алексей — и младший сын Владимир, которого ей подарил нынешний супруг, бизнесмен Игорь Головинский.



Мария Погребняк с детьми (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

В своём праздничном послании Мария в первую очередь обратилась к родителям, отметив, что именно они — её главный фундамент.





«Первое и самое главное «спасибо» я хочу сказать моим маме и папе. За самый бесценный подарок — саму жизнь. За вашу безусловную любовь, которая крепко держит меня в любой жизненной ситуации. За веру в меня, которая придаёт крылья. И за доверие, которое учило меня быть смелой. Я люблю вас бесконечно», — сказала она.