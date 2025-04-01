«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги

Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)
В современном мире многие знаменитости стремятся поддерживать свою молодость и красоту с помощью пластической хирургии. Отечественный шоу-бизнес не исключение.
Некоторые из них стремятся сохранить молодость и свежесть образа, другие — исправить какие-то особенности внешности, которые считают недостатками. О звездах, не скрывающих изменения с помощью пластического хирурга, расскажет «Радио 1».
Кети Топурия (Фото: Instagram*@keti_one_official)
Солистка группы «А-Студио» всегда открыто говорила о том, что ей не нравится форма носа, и в 2005 году она решилась на операцию по его изменению. Стремление к совершенству не обошлось для Топурии без трудностей. Первый врач провёл операцию не лучшим образом и у Кэти возникли проблемы с дыханием.
Певице пришлось перенести операцию повторно. Несмотря на все сложности, итог превзошёл все ожидания: нос стал не только более изящным, но и визуально более гармоничным.
Лолита Милявская (Фото: Instagram*@lolitamilyavskaya)
Лолита часто рассказывает журналистам, что не чувствует себя на свой возраст и выглядит гораздо моложе. Она не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала подтяжку век и подбородка, ведь её профессия требует безупречного внешнего вида.
Екатерина Варнава (Фото: Instagram*@kativarnava)
Ведущая долгое время испытывала неуверенность в себе из-за своей внешности. Однако теперь Екатерина полностью удовлетворена собой. В интервью Насте Ивлеевой Екатерина рассказала о любви к пластике. По мнению юмористки, внешность, которую она сейчас имеет – результат хорошего заработка и стремления к совершенству. На вопрос сколько было операций Варнава ответила:
Анна Асти (Фото: Instagram*@asti)
Экс-участница коллектива Artik & Asti не делает тайны из того, что в стремлении достичь идеала внешности она готова на радикальные меры. Певица обратилась за помощью к профессионалам, которые помогли ей избавиться от проблем на лице. В результате она скорректировала форму носа, изменила линию бровей. Однако больше всего сложностей возникло с губами.
В 2018 году Анна решила изменить фигуру. В результате её талия стала более тонкой, а ягодицы — более округлыми. Анна отметила, что все изменения были естественными и достигнуты за счёт перераспределения жировых отложений на животе и руках.
Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)
Возлюбленная Григория Лепса в социальных сетях активно делилась с подписчиками новыми изменениями на лице. Девушка решилась на операцию по коррекции формы носа. Она долго уговаривала родителей, и в день своего совершеннолетия получила долгожданный подарок — операцию.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кети Топурия
Кети Топурия (Фото: Instagram*@keti_one_official)
Солистка группы «А-Студио» всегда открыто говорила о том, что ей не нравится форма носа, и в 2005 году она решилась на операцию по его изменению. Стремление к совершенству не обошлось для Топурии без трудностей. Первый врач провёл операцию не лучшим образом и у Кэти возникли проблемы с дыханием.
Певице пришлось перенести операцию повторно. Несмотря на все сложности, итог превзошёл все ожидания: нос стал не только более изящным, но и визуально более гармоничным.
«Я сделала эту ринопластику и меня это только в лучшую сторону изменило. Я никогда это не скрывала», — рассказала певица на YouTube-канале «Макарена».
Лолита Милявская
Лолита Милявская (Фото: Instagram*@lolitamilyavskaya)
Лолита часто рассказывает журналистам, что не чувствует себя на свой возраст и выглядит гораздо моложе. Она не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала подтяжку век и подбородка, ведь её профессия требует безупречного внешнего вида.
«Есть величайшие французские актрисы, которые никогда не делали ничего. И они говорят, что мы хотим достойно стареть так, как есть. Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто оттопыриваются веки», — делилась певица на в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава (Фото: Instagram*@kativarnava)
Ведущая долгое время испытывала неуверенность в себе из-за своей внешности. Однако теперь Екатерина полностью удовлетворена собой. В интервью Насте Ивлеевой Екатерина рассказала о любви к пластике. По мнению юмористки, внешность, которую она сейчас имеет – результат хорошего заработка и стремления к совершенству. На вопрос сколько было операций Варнава ответила:
«Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое».
Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
Анна Асти
Анна Асти (Фото: Instagram*@asti)
Экс-участница коллектива Artik & Asti не делает тайны из того, что в стремлении достичь идеала внешности она готова на радикальные меры. Певица обратилась за помощью к профессионалам, которые помогли ей избавиться от проблем на лице. В результате она скорректировала форму носа, изменила линию бровей. Однако больше всего сложностей возникло с губами.
«Губешки сто раз, верхнюю, пока не сделали естественную, альтеру, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало еще хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё нафиг, кроме губ», — писала звезда в Instagram*.
В 2018 году Анна решила изменить фигуру. В результате её талия стала более тонкой, а ягодицы — более округлыми. Анна отметила, что все изменения были естественными и достигнуты за счёт перераспределения жировых отложений на животе и руках.
Аврора Киба
Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)
Возлюбленная Григория Лепса в социальных сетях активно делилась с подписчиками новыми изменениями на лице. Девушка решилась на операцию по коррекции формы носа. Она долго уговаривала родителей, и в день своего совершеннолетия получила долгожданный подарок — операцию.
«Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку — врач просто топ. Ни одного синяка, ни сильного отека — да, первый месяц отек чувствовался, но маска мне очень помогла», — писала Киба в соцсетях.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова