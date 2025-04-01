«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги

Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно ведёт курсы в Дубае, на которых учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Так, среди слушающих была замечена российская модель Виктория Лопырёва. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.