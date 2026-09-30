«Дети не могут врать!»: Карина Нигай поддержала Оксану Самойлову

30 сентября 2026, 13:09

Стилист Карина Нигай прокомментировала скандал вокруг семьи Джигана

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай высказалась о скандале в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Блогерша призналась, что сама сталкивалась с абьюзивными отношениями, поэтому понимает, насколько непросто решиться на развод, особенно когда в семье четверо детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Нигай, в её случае ситуация до серьёзных последствий не дошла: после первой измены она сразу приняла решение уйти. При этом блогерша считает, что Оксана могла решиться на разрыв раньше, поскольку, как она утверждает, измен со стороны Джигана было немало.





«У меня до такого не дошло. После первой измены я сразу ушла. У Оксаны таких измен со стороны Джигана было достаточно много. На мой взгляд, это решение нужно было принять раньше. Но, порой, мы не можем справиться с абьюзивной стороной… Я, конечно, на её стороне. Хочется её поддержать, и чтобы всё было хорошо», — поделилась Карина на VOICE Beauty Awards.

«Дети не могут так врать! Они точно говорят правду», — заявила Карина.