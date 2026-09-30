«Два билета — как крыло самолёта»: Лера Кудрявцева потеряла 100 тысяч из-за Канье Уэста

30 сентября 2026, 12:48

Лера Кудрявцева купила невозвратные билеты на концерт Канье Уэста

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Утро у Леры Кудрявцевой началось не с самых приятных новостей. Телеведущая призналась в соцсетях, что поддалась всеобщему ажиотажу вокруг концерта Канье Уэста и заранее приобрела два невозвратных билета.





За два билета Кудрявцева заплатила около 100 тысяч рублей. Теперь же деньги могут оказаться потрачены впустую — мероприятие отменили, а вернуть стоимость билетов, судя по словам телеведущей, не получится.



Сама Лера не скрывает, что теперь пытается понять, зачем вообще решилась на эту покупку. Оказалось, что большой поклонницей Канье она себя не считает.





«Короче, у меня вопрос к самой себе. Я зачем покупала билет на Канье Уэста? Два билета стоимостью как крыло самолета. Вот зачем? Я вообще ни разу не фанат его», — призналась Кудрявцева.

«Это вот из серии, знаете, все берут, и я беру, все бегут, и я бегу» — с самоиронией рассказала Лера.