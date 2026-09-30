«Богу нужны хорошие люди»: Наташа Королёва высказалась о смерти Сергея Соседова
Певица Наташа Королёва назвала смерть Сергея Соседова шокирующей
Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) поделилась реакцией на смерть музыкального критика Сергея Соседова.
В беседе с изданием «Абзац» артистка призналась, что эта новость её шокировала.
«Такая нелепая смерть. Наверное, Богу нужны хорошие люди, а Серёга был очень хороший», — подчеркнула Королёва.Наталия сообщила, что узнала о кончине критика одной из первых. Она сразу позвонила телеведущей Лере Кудрявцевой, и вместе они оплакали смерть своего друга.
Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии. Он упал с лестницы и получил тяжёлую травму головы. Медики боролись за его жизнь, однако отёк мозга вызвал осложнения. Прощание с телеведущим проходит 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища.