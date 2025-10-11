Максим Галкин* удивил фанатов летним образом на Кипре

11 октября 2025, 16:07

Максим Галкин* стал похож на итальянца

Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Комик и шоумен Максим Галкин*, проживающий за границей, поделился новым снимком из Лимасола на юге Кипра, где проводит время с семьёй.





На фото он позирует в светло-голубой рубашке и белых брюках, его кудрявые волосы развеваются на ветру, создавая атмосферу южного отдыха.



Публикация вызвала бурную реакцию у фанатов: многие отметили, что Галкин* выглядит посвежевшим и счастливым, а некоторые даже приняли его за итальянца или испанца.





«Максимка* стал похож на итальянца или испанца! Красавчик, как всегда», — написала одна из поклонниц.