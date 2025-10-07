Психолог объяснил возможный разлад в паре Галкина* и Пугачевой

07 октября 2025, 15:38

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Российский юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева на днях оказались в центре внимания общественности из-за странной ситуации во время прогулки на Кипре. Поклонники подошли к паре, но комик, не обращая внимания на супругу, продолжил разговор по телефону и пошел вперед, оставив жену позади.





Психолог Валентин Денисов-Мельников в комментарии «Абзацу» предположил, что подобное поведение может свидетельствовать о внутреннем конфликте в отношениях. По его словам, отсутствие обручального кольца у Галкина*, если он раньше его носил, — тревожный сигнал. Возраст и сложный характер Пугачевой, а также возможные разногласия из-за разницы в 27 лет могут усиливать напряжение.





«Алла Пугачева по манере поведения довольно авторитарный человек с диктаторскими наклонностями. Разницу в возрасте нельзя не принимать в расчет, тем более мы не уверены, что брак был по любви», — пояснил эксперт.