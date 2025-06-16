«Моя мечта длиною в 12 лет»: дочь Иосифа Пригожина показала тело после второй пластической операции

16 июня 2025, 13:22

Дочь Иосифа Пригожина показала тело после второй пластической операции

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

28-летняя дочь известного продюсера повторно обратилась к хирургу. В своем блоге Даная Пригожина показала результат пластики груди.





Девушка рассказала подписчикам о своем состоянии после сложной операции. По ее словам, операция прошла без отягчающих последствий, а восстановление дается ей легко.



Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)





«Я довольно быстро встала и пошла, и даже в 10 вечера танцевала с подругами по видео. Ну а на следующий день меня выписали, и я ехала на каршеринге домой, 2,5 часа в дороге. Не считаю себя героем, но я молодец», — поделилась Даная.

