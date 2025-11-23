«Дети с бантиками»: Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов

23 ноября 2025, 20:03

Иван Охлобыстин объяснил отъезд коллег из России непониманием «крутизны момента»

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из сериала «Вспышка»)

Актёр Иван Охлобыстин высказал мнение, что коллег, которые покинули Россию в 2022 году, стоит простить. Его слова приводит издание «Абзац».





Охлобыстин заявил, что эти артисты не смогли осознать всю серьёзность происходящих в мире событий.

«Наша актёрская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с бантиками с розовыми и не всегда понимают, о чём идёт речь. И многие не осознали крутизну момента, что происходит», — сказал Иван.

«Я думаю всех прощать надо. Ну, не всех, конечно, живодеров не надо прощать, потому что люди не меняются. А инфантильные артисты не понимают, о чем речь. Им конфеты «Коровку» надо», — заключил Охлобыстин.

